BURSA'nın Harmancık ilçesi yakınlarında, cenazeye gidenlerin bulunduğu otobüs devrildi. Kaza, saat 13.00 sıralarında Bursa'nın dağ ilçesi Harmancık yakınlarında meydana geldi. Cenazeye gidenlerin içinde bulunduğu otobüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, devrildi. Ölü ve yaralıların olduğu bildirilirken, kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.
(Görüntülü) Bursa'da otobüs devrildi (1)
BURSA'nın Harmancık ilçesi yakınlarında, cenazeye gidenlerin bulunduğu otobüs devrildi. Kaza, saat 13.00 sıralarında Bursa'nın dağ ilçesi Harmancık yakınlarında meydana geldi. Cenazeye gidenlerin içinde bulunduğu otobüs, sürücüsünün...
21 Haziran 2018 Perşembe 14:11
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