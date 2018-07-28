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(Görüntülü) Bursa'da kereste fabrikasının deposu yandı

BURSA'nın Mudanya ilçesinde kurulu kereste fabrikasının deposu, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında büyük hasar gördü. Olay, öğle saatlerinde Mudanya'ya bağlı kırsal Yörükali Mahallesi'nde, palet üretimi yapılan kereste...

BURSA'nın Mudanya ilçesinde kurulu kereste fabrikasının deposu, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında büyük hasar gördü.

Olay, öğle saatlerinde Mudanya'ya bağlı kırsal Yörükali Mahallesi'nde, palet üretimi yapılan kereste fabrikasında meydana geldi. İsmet Sivritepe'ye ait, zeytinliklerin arasındaki fabrikanın depo kısmından yükselen alevleri görenler itfaiyeye haber verdi. Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nden 10 itfaiye aracı ve Mudanya Belediyesi'nin su tankerleri ile yangına müdahale edildi. Yanan deponun karşısında, çiftçilerin arazi sulamada kullandığı su deposundan da su takviyesi yapılarak alevler söndürülmeye çalışıldı. Yangın, yaklaşık 2 saat süren çalışmayla kontrol altına alınırken, alevlerin çevredeki zeytinliklere ve ormana sıçraması önlendi.

Yangında, fabrikanın deposunda büyük çapta hasar oluştu. Depoda bulunan paletler ve makineler de kül oldu. Olay yerine gelen Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer, itfaiyenin söndürme çalışmalarını izledi. Sözer, yangının çok üzücü olduğunu; ancak can kaybının olmaması ve itfaiyenin müdahalesiyle zeytinlik ve ormanlık alana sıçramadan söndürülmesinin sevindirici olduğunu belirtti. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
 

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