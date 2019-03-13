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(Görüntülü) Bursa'da jandarmadan 1 milyon sorgulama

Serkan AKKUŞ/BURSA, () - BURSA Jandarma Komutanlığı'nca geçen yıl kurulan yol kontrol ve arama noktalarında, araçlar ve kişiler olmak üzere 1 milyon 396 bin 512 sorgulama yapıldığı belirtildi. Denetimlerde; çeşitli suçlardan aranan...

Serkan AKKUŞ/BURSA, () - BURSA Jandarma Komutanlığı'nca geçen yıl kurulan yol kontrol ve arama noktalarında, araçlar ve kişiler olmak üzere 1 milyon 396 bin 512 sorgulama yapıldığı belirtildi. Denetimlerde; çeşitli suçlardan aranan 2 bin 154 kişinin yakalandığı, 69 araçla ilgili işlem yapıldığı, çok sayıda silah ve mühimmat ile uyuşturucu ele geçirildiği kaydedildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2018 yılında Bursa'da, 1'i sabit olmak üzere 15 geçici kontrol ve arama noktası kurdu. Arama noktalarında, 992 bin 304 kişi ve 404 bin 208 araç olmak üzere 1 milyon 396 bin 512 sorgulama yapıldı. Denetimlerde; çeşitli suçlardan aranan 2 bin 154 kişinin yakalandığı, 69 araçla ilgili işlem yapıldığı, 11 silah, 71 mühimmat ile yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildiği kaydedildi. Trafik ihlali yaptığı belirlenen sürücülere ise toplam 298 bin 747 TL'lik ceza kesildiği belirtildi. İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Bursa İl Jandarma komutanlığı olarak Jandarma teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü olan 2019 yılında da vatandaşımızın huzur ve güveni için benzer uygulamalara aynı azim ve kararlılıkla devam edilecektir" denildi.

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