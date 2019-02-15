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(Görüntülü) Bursa'da işlenen cinayetin şüphelileri, 2.5 yıl sonra olay yerinde

BURSA’nın İnegöl ilçesinde, tekel bayi işletmecisi Beytullah Suna'nın (29) tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili 2'si tutuklu 5 sanığın yargılandığı davada, cinayetten 2.5 yıl sonra olay yerinde keşif yapıldı. 15 Ağustos...

BURSA’nın İnegöl ilçesinde, tekel bayi işletmecisi Beytullah Suna'nın (29) tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili 2'si tutuklu 5 sanığın yargılandığı davada, cinayetten 2.5 yıl sonra olay yerinde keşif yapıldı.

15 Ağustos 2016'da meydana gelen olayda, iddiaya göre aralarında husumet bulunan tekel bayi sahibi Beytullah Suna ile Murat Büyükkoyuncu ve arkadaşları tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede silahlı kavgaya dönüşmesiyle vücuduna 2 kurşun isabet eden Suna, yaşamını yitirdi. Murat Büyükoyuncu, Hamdi B., Semih B., H.Ş. ve R.O. polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerden Murat Büyükkoyuncu ve Hamdi B. tutuklanırken, 3 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Hamdi B. de ilk duruşmada, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

Tutuklu sanık Murat Büyükkoyuncu ile diğer 4 sanığın, İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada Murat Büyükkoyuncu, ilk duruşmadaki savunmasını tekrarlayarak, "Beytullah, iş yerimize geldi. Biraz tartıştık. Aramızda daha önceden anlaşmazlık olduğundan üzerinde silah olacağını düşündüm. O sırada tartışma ilerleyince Beytullah'ı dışarıya çıkardılar. Beytullah'ın elindeki silahı kurduğunu gördüm. Bana tabancayı doğrulttu ama tabanca ateş almadı. Beytullah yeniden silahına mermi sürme hareketi yapınca, ben de havaya iki el ateş ettim. Beytullah'ın vurulduğunu gördüm. Ancak onu ben vurmadım" dedi. Diğer sanıklar da ateş etmediklerini, suçsuz olduklarını söyledi. Mahkeme heyeti son duruşmada cinayete ortak olduğu gerekçesiyle Semih B.’nin de tutuklanmasına karar verdi.

Tutuklu sanıklar Murat Büyükkoyuncu ile Semih B. ve tutuksuz yargılanan 3 sanık, saat 19.00’da cinayet mahallinde hazır bulundular. Polis ve jandarmanın güvenlik önlemi aldığı keşifte, sanıklar cinayetin nasıl işlendiğini göstererek anlattı. 50 polis ve 20 jandarma ekibinin bulunduğu keşif yaklaşık 2 saat sürdü.

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