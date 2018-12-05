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(Görüntülü) Bursa'da ilkokulda yangın paniği; yüzlerce öğrenci tahliye edildi

BURSA'nın Osmangazi ilçesindeki Sabiha Köstem İlkokulu'nun kantininde çıkan yangın nedeniyle yüzlerce öğrenci okuldan tahliye edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, haberi alarak paniğe kapılan öğrenci velileri okula akın...

BURSA'nın Osmangazi ilçesindeki Sabiha Köstem İlkokulu'nun kantininde çıkan yangın nedeniyle yüzlerce öğrenci okuldan tahliye edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, haberi alarak paniğe kapılan öğrenci velileri okula akın etti.

Osmangazi'nin Soğanlı Mahallesi'nde bulunan Sabiha Köstem İlkokulu'nun kantininde ilk belirlemelere göre elektrik kontağından yangın çıktı. Teneffüste başlayan yangın, öğretmenlere ve öğrencilere panik yaşattı. Yüzlerce öğrenci, öğretmenleri tarafından okuldan tahliye edilirken bölgeye itfaiye ekibleri sevk edildi. Yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu söndürülen yangında, okulda hasar oluştu.

Bazı öğrenciler korkup ağlayınca öğretmenleri tarafından teselli edildi. Yangın haberini alıp paniğe kapılan öğrenci velileri ise okula akın etti. Okulda eğitime 1 gün ara verildiği, soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

 

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