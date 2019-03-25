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(Görüntülü) Bursa'da iki ev alev alev yandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), () - BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir binada çıkan yangında alevler bitişikteki binaya da sıçradı. Can kaybının olmadığı yangında, iki bina da kullanılmaz hale geldi. Yangın saat 23.00 sıralarında...

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), () - BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir binada çıkan yangında alevler bitişikteki binaya da sıçradı. Can kaybının olmadığı yangında, iki bina da kullanılmaz hale geldi. Yangın saat 23.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl İlçesine bağlı Kırsal Hamzabey mahallesinde meydana geldi. İsmail Büyüközden'e ait 3 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın bir anda büyüdü. Alevleri fark eden Büyüközden'in ailesi kendilerini dışarı atarken, binayı saran alevler, bitişikteki Selami Ayaz'a ait eve de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, Selami Ayaz'ın evinin alt katında bulunan ağıldan 4 küçükbaş hayvan son anda kurtarıldı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınırken, yanan 2 ev de kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangının kesin çıkış nedenini araştırıyor.

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