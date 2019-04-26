(Görüntülü) Bursa'da fabrikada patlama; 2 ölü, 3 yaralı (Vali Açıklaması)

FABRİKA SAHİBİ VE 1 İŞÇİ KURTARILAMADI



Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesindeki sentetik iplik boyama fabrikasında meydana gelen patlamada yaralanan ve Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 5 yaralıdan iş yeri sahibi İsmail Kasap ve işçi Ferhat Göral (30), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılardan Şura Şensoy'un hayati tehlikeyi atlatamadığı, Bilal Özden ve Serdar Özden'in sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.



Patlamada yaşamını yitiren fabrika sahibi İsmail Kasap'ın gönüllü olarak arama kurtarma faaliyetlerine katıldığı ve AKUT üyesi olduğu öğrenildi.

