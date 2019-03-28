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(Görüntülü) Bursa'da doğal gaz kutusu patladı, yangın çıktı

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde, iki katlı bir binanın önündeki doğal gaz kutusu patladı. Patlamanın ardından kutu alev alırken, bina da çıkan yangında zarar gördü. Olay, Osmangazi ilçesi Kemerçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Vatan...

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde, iki katlı bir binanın önündeki doğal gaz kutusu patladı. Patlamanın ardından kutu alev alırken, bina da çıkan yangında zarar gördü. Olay, Osmangazi ilçesi Kemerçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Vatan Sokak üzerinde bulunan Emine Ö.'ye ait iki katlı binanın önündeki doğal gaz kutusu henüz belirlenemeyen nedenle patladı. Patlamanın ardından doğal gaz kutusu alev alırken, mahalle palkı sokağa çıktı. Yaklaşık 5 metre yükselen alevler, binaya da sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ve BursaGaz ekipleri yangına müdahale etti, sokaktaki elektrik ve doğal gaz akımı kesildi. Yangın, yarım saatlik çalışma ile söndürülürken, Emine Ö.'nün evinde büyük çaplı zarar meydana geldi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, patlamanın nedeni araştırılıyor.

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