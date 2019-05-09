Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: Vatandaşların yüzde 90'ı rezervasyon tarihilerini değiştirdi
Tatil rezervasyonları yenilendi
Aile Mahkemesi hakimi: Kadınlar yerine kocalar sığınma evine alınsın
'Kadınlar yerine kocalar sığınma evine...
New York'ta yangın: 4'ü çocuk, 6 kişi hayatını kaybetti
New York'ta yangın: 4'ü çocuk,...
Ruhani’den ‘nükleer’ rest
Ruhani’den ‘nükleer’ rest

(Görüntülü) Bursa'da boya fabrikasında patlama: 1'i ağır 10 yaralı

BURSA'nın Nilüfer ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir boya fabrikasında meydana gelen patlamada 1'i ağır 10 kişi yaralandı. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Nilüfer ilçesi Organize...

BURSA'nın Nilüfer ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir boya fabrikasında meydana gelen patlamada 1'i ağır 10 kişi yaralandı. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Nilüfer ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir boya fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından boyahaneyi alevler sardı. Patlamada ağır yaralanan Murat Uğur ile diğer 9 işçi, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ve arama kurtarma ekipleri, alevlere müdahale etti. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Polis ekipleri, fabrika çevresini yaya ve araç trafiğine kapattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328