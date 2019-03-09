(Görüntülü) Bursa'da Bebek Bakım ve Emzirme Odası'nda yangın çıktı
BURSA'nın Osmangazi ilçesindeki Devlet Hastanesi'nin karşısında bulunan Bebek Bakım ve Emzirme Odası'nda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, hastane önünde paniğe neden oldu. Yangın, akşam saatlerinde Bursa...
09 Mart 2019 Cumartesi 22:16
BURSA'nın Osmangazi ilçesindeki Devlet Hastanesi'nin karşısında bulunan Bebek Bakım ve Emzirme Odası'nda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, hastane önünde paniğe neden oldu. Yangın, akşam saatlerinde Bursa Devlet Hastanesi karşısında bulunan Bebek Bakım ve Emzirme Odası'nda çıktı. Hastane önünde oturanlar Bebek Bakım ve Emzirme Odası'ndan duman yükseldiğini görünce içeride birinin olabileceğini düşünüp panik yaşayarak durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, Bebek Bakım ve Emzirme Odası ise kullanılamaz hale geldi. Emzirme odasında kimsenin olmaması da çevredekileri rahatlattı. Dumanı görünce itfaiye ekiplerine haber verdiğini belirten Erhan Gül, "Yoldan geçerken Bebek Bakım ve Emzirme Odası'nda yangın çıktığını gördüm. Polis ve itfaiye ekiplerine haber verdik. Nasıl yandığını bilmiyoruz, sigortadan çıkmış olabilir" dedi. Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.
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