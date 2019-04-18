(Görüntülü) Bursa'da 8 defineci, kazdıkları kuyuda mahsur kaldı -6

Bursa'nın İznik ilçesi Elbey Mahallesi Kızıltepe mevkiinde saat 20.00 sıralarında bir mağarada 30 metre derinlikte 8 definecinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD, 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgenin dağlık olması nedeniyle mahsur kalan definecilere yürüyerek ulaşmaya çalışıyor. Ayrıca, kuyuda bulunan 8 definecinin metan gazından zehirlendiği ögrenilirken, jandarma ve kurtarma ekiplerinin mağarada mahsur kalan definecileri kurtarma çalışmaları sürüyor.
Bursa'nın İznik ilçesi Elbey Mahallesi Kızıltepe mevkiinde saat 20.00 sıralarında bir mağarada 30 metre derinlikte 8 definecinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD, 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgenin dağlık olması nedeniyle mahsur kalan definecilere yürüyerek ulaşmaya çalışıyor. Ayrıca, kuyuda bulunan 8 definecinin metan gazından zehirlendiği ögrenilirken, jandarma ve kurtarma ekiplerinin mağarada mahsur kalan definecileri kurtarma çalışmaları sürüyor.