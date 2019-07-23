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(Görüntülü) Bursa'da 250 polisin katılımıyla gece kulüplerine baskın

BURSA’da 250 polisin katılımıyla gece kulüplerine yönelik uygulama yapıldı. Uygulamada, farklı suçlardan aranan bazı kişilerle, çalışma izni bulunmayan yabancı uyruklu kadınlar yakalandı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı...

BURSA’da 250 polisin katılımıyla gece kulüplerine yönelik uygulama yapıldı. Uygulamada, farklı suçlardan aranan bazı kişilerle, çalışma izni bulunmayan yabancı uyruklu kadınlar yakalandı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı farklı şubelerde görevli 250 polisten oluşan 70 ekibin katılımıyla kent merkezindeki 30 eğlence mekanına baskın düzenlendi. Eş zamanlı düzenlenen baskınlarda 668 kişinin UYAP sorgusu yapılırken, 17 farklı suçtan aranan 1 şüpheli, kaçak elektrik kullanan 1 kişi ve alkol ya da uyuşturucu madde etkisinde iken araç kullanan bir kişi yakalandı. Mekanlarda bulunan şahıslarda yapılan üst aramasında ise 1 kişinin üzerinde ruhsatsız tabanca ve mermi bulundu, bir kişinin üzerinde is e uyuşturucu madde ele geçirildi. İş yerlerinde yapılan incelemede 2 iş yerinde 2 kadın çalışanın konsomatrislik yaptığı tespit edilirken, 1 iş yerinde çalışma izni olmayan yabancı uyruklu 2 kadın çalıştırdığını, 8 iş yerinde sigara içildiğini ve 5 iş yerinin de idari yönden eksikliklerinin bulunduğunu tespit eden ekipler mekanlara idari işlem yaptı. Şüphellier, işlemleri için emniyete götürüldü.

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