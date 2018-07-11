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(Görüntülü) Burdur'da yasadışı silah ticareti operasyonu: 20 gözaltı

Mesut MADAN/BURDUR, () – BURDUR’da yasadışı silah ticareti operasyonu kapsamında 20 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda tabanca, tüfek, bıçak ve mühimmat ele geçirildi. Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen...

Mesut MADAN/BURDUR, () – BURDUR’da yasadışı silah ticareti operasyonu kapsamında 20 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda tabanca, tüfek, bıçak ve mühimmat ele geçirildi.

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ‘Yasadışı silah ticareti’ soruşturması kapsamında Burdur İl Jandarma Komutanlığı tarafından Burdur merkez, Tefenni ilçesi, Isparta ve Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan 21 kişiden 20'si gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 16 ruhsatsız tabanca, 974 adet 9 mm tabanca fişeği, 98 adet 7.65 tabanca fişeği, 19 tabanca şarjörü, 3 kurusıkı tabanca, 5 kurusıkı tabanca şarjörü, 5 kurusıkı tabanca fişeği, 2 havalı tabanca, işaret tabancası, 23 av tüfeği, 12 av tüfeği kartuşu, 6 muşta, 9 sustalı bıçak, kelebek bıçak, teleskopik jop, 2 el telsizi, el yapımı katlanabilir balta, 2 baston içerisine yerleştirilmiş 30 cm uzunluğunda şiş, 2 tarihi eser olabileceği değerlendirilen yağdanlık, define arama dedektörüyle 2 sahte araç plakası ele geçirildi.

Şüphelilerden 11'i ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 9 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği, olayla ilgili 1 şüphelinin de firari olarak arandığı belirtildi.

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