(Görüntülü) Burdur'da kaza: 3 yaralı

Mesut MADAN/BURDUR, ()BURDUR'da sürücünün kontrolünü kaybettiği kamyonetin refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp, ters döndüğü kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, Burdur- Antalya karayolunun 3'üncü kilometresinde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Burdur'dan Antalya yönüne giden Rasim Güçlü'nün (73) kullandığı 07 B 1764 plakalı kamyonet yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarparak, ters döndü. Kazada Rasim Güçlü ile aynı araçtaki eşi Ayşe Güçlü (73) ve Kübra Özcan (49) hafif şekilde yaralandı. Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Devrilen aydınlatma direği TEDAŞ ekipleri tarafından kaldırıldı. Olay yerinde kamyonetin içinde çalan cep telefonunu açan polis memuru arayana yakınlarının kaza yaptığını, durumlarının iyi olduğunu söyledi.