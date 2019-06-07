Tayfur KARA/SAMSUN, () - SAMSUN'da büfe önünde çıkan kavgada, büfe sahibinin tabancayla vurduğu 3 kişi yaralandı. Olay, dün gece İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre büfe önünde alkol alan kişiler arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavgaya karışan büfe sahibi H.A., belinden çıkardığı tabancayı ateşlemesi sonucu İsa S. (40), Hasan D. (42) ve Serkan Ö. (43) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. H.A. gözaltına alınırken, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.
(Görüntülü) Büfe önünde silahlı kavga: 3 yaralı
Tayfur KARA/SAMSUN, () - SAMSUN'da büfe önünde çıkan kavgada, büfe sahibinin tabancayla vurduğu 3 kişi yaralandı. Olay, dün gece İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre büfe önünde alkol alan kişiler arasında...
07 Haziran 2019 Cuma 11:28
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