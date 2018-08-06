(Görüntülü) Bozova'da akrabalar arasında 'fıstık' hasadı kavgası: 5 yaralı

ŞANLIURFA’nın Bozova ilçesinde, akraba iki aile arasında fıstık hasadı yüzünden çıkan silahlı kavgada 3'ü ağır 5 kişi yaralandı. Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların yakınlarının da burada kavga etmesi üzerine polis, gruba müdahalede bulundu.



Olay, akşam saatlerinde Bozova’nın Tozluca kırsal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aynı mahallede oturan ve akraba olan Akcan ailesi arasında fıstık hasadı yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine henüz kim tarafından ateşlendiği öğrenilmeyen tüfek ve tabancadan çıkan mermi ile saçmalarla 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların yakınları, burada karşı karşıya gelince ikinci kez kavga çıktı. Birbirlerine taş ve sopalarla saldıran iki gruba polis müdahalede bulunarak kavgayı ayırdı. Hastanede tedaviye alınan ve durumları ağır olduğu belirlenen 3 kişi ise ambulanslarla Şanlıurfa'daki çeşitli hastanelere sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.