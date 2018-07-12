Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İçişleri Bakan Yardımcısı kim olsun?
İçişleri Bakan Yardımcısı kim olsun?
Karpuz üreticisi sıkıntılı... 20 kuruşa alıcı bulamıyor
Ödemişli karpuz üreticisi sıkıntılı
Adnan Oktar'a operasyon, Oktar ve çok sayıda gözaltı
Adnan Oktar gözaltına alındı
Dünya Kupası'nda ilk finalist Fransa
Dünya Kupası'nda ilk finalist Fransa

(Görüntülü) Boydak Holding davasında Boydak kardeşlere ceza yağdı (3)

HOLDİNG CEO'SU ERTEKİN: KARARA SAYGI DUYUYORUZ TMSF tarafından kayyumla yönetilen Boydak Holding'in CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, mahkemenin holdingle ilgili verdiği müsadere kararına ilişkini, "Mahkemenin kararına saygı duyuyoruz....

HOLDİNG CEO'SU ERTEKİN: KARARA SAYGI DUYUYORUZ TMSF tarafından kayyumla yönetilen Boydak Holding'in CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, mahkemenin holdingle ilgili verdiği müsadere kararına ilişkini, "Mahkemenin kararına saygı duyuyoruz. Mahkeme kararları hepimiz için geçerlidir. Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun'' ifadelerini kullandı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325