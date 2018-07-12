(Görüntülü) Boydak Holding davasında Boydak kardeşlere ceza yağdı (3)

HOLDİNG CEO'SU ERTEKİN: KARARA SAYGI DUYUYORUZ TMSF tarafından kayyumla yönetilen Boydak Holding'in CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, mahkemenin holdingle ilgili verdiği müsadere kararına ilişkini, "Mahkemenin kararına saygı duyuyoruz. Mahkeme kararları hepimiz için geçerlidir. Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun'' ifadelerini kullandı.
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HOLDİNG CEO'SU ERTEKİN: KARARA SAYGI DUYUYORUZ TMSF tarafından kayyumla yönetilen Boydak Holding'in CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, mahkemenin holdingle ilgili verdiği müsadere kararına ilişkini, "Mahkemenin kararına saygı duyuyoruz....
12 Temmuz 2018 Perşembe 16:13
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