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(Görüntülü) Boydak Holding davasında Boydak kardeşlere ceza yağdı (1) (Arşiv)

KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Boydak Holding'le ilgili olarak, 10'uncu kez hakim karşısına çıkarılan, 3'u tutuklu, 9 sanık hakkında karar çıktı. Boydak Holding'e müsadere kararı verildi. 2. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti,...

KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Boydak Holding'le ilgili olarak, 10'uncu kez hakim karşısına çıkarılan, 3'u tutuklu, 9 sanık hakkında karar çıktı. Boydak Holding'e müsadere kararı verildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, 64 sayfalık Cumhuriyet Savcısı mütaalası ve sanık savunmalarını değerlendirerek, tutuklu şüpheliler Holding eski yönetim kurulu başkanı Hacı Boydak'ı 'silahlı terör örgütü üyeliği'nden 11 yıl, 10 ay, 15 gün; holding eski CEO'su Memduh Boydak'ı 'silahlı terör örgütü yöneticiliği'nden 18 yıl; eski yönetim kurulu üyesi Şükrü Boydak'ı 10 yıl, tutuksuz yargılanan Mustafa Boydak, Erol Boydak, Bekir Boydak, İlyas Boydak ve Murat Bozdağ'ı 7'şer yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdı. Eski çalışanlardan Halit Bayhan ise beraat etti.

Halen TMS tarafından atanan kayyumlarca yönetilen Boydak Holding ile ilgili de ailenin aldığı bu cezalardan dolayı, hisselerinin müsaderesine karar verildi.

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