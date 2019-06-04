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(Görüntülü) Boşanmak isteyen eşini pompalı tüfekle vuran koca adliyede

ANTALYA'da boşanma davası açan eşi Dilek Ü.'yü (45) yeniden bir araya gelme teklifini reddedince pompalı tüfekle vurarak ağır yaralayan Süleyman Ü. (55), adliyeye sevk edildi. Kepez ilçesi Kanal Mahallesi Ahmet Vefik Paşa Caddesi'nde 2...

ANTALYA'da boşanma davası açan eşi Dilek Ü.'yü (45) yeniden bir araya gelme teklifini reddedince pompalı tüfekle vurarak ağır yaralayan Süleyman Ü. (55), adliyeye sevk edildi.

Kepez ilçesi Kanal Mahallesi Ahmet Vefik Paşa Caddesi'nde 2 katlı müstakil evde yaşayan Süleyman Ü., yaklaşık 6 aydır ayrı yaşadığı eşi Dilek Ü.'yü dün saat 14.00 sıralarında konuşmak için eve çağırdı. Hurda toplayıp satan Süleyman Ü., boşanma davası açan Dilek Ü.'ye yeniden birlikte yaşama teklifinde bulundu. 12 ve 13 yaşında 2 çocuk annesi olan ve bir otelde çalışan Dilek Ü. ise teklifi reddetti. Süleyman Ü. de evdeki pompalı tüfeği alıp, eşine ateşledi.

Karnından vurularak, ağır yaralanan Dilek Ü. ihbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri tarafından yakındaki özel hastaneye kaldırıldı. Süleyman Ü. ise gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan Süleyman Ü., adliyeye sevk edildi.

'BEN VURMADIM'

Süleyman Ü., adliyeye çıkarılırken, gazetecilerin, 'Eşinizi neden vurdunuz?' sorusuna "Ben bir şey yapmadım, ben vurmadım" diye yanıt verdi. Diğer yandan Dilek Ü.'nün tedavisi ise yoğun bakımda sürüyor. Dün ameliyatla vücudundaki saçmalar çıkarılan Dilek Ü.'nün hayati tehlikesinin devam ettiği kaydedildi.

 

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