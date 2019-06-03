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(Görüntülü) Boşanmak isteyen eşini pompalı tüfekle ağır yaraladı

ANTALYA'da hurda toplayıp satan Süleyman Ü. (55), boşanma davası açan ve yeniden bir araya gelme teklifini reddeden eşi Dilek Ü.'yü (45) pompalı tüfekle ağır yaraladı. Olay, saat 14.00 sıralarında Kanal Mahallesi Ahmet Vefik Paşa Caddesi'ndeki...

ANTALYA'da hurda toplayıp satan Süleyman Ü. (55), boşanma davası açan ve yeniden bir araya gelme teklifini reddeden eşi Dilek Ü.'yü (45) pompalı tüfekle ağır yaraladı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Kanal Mahallesi Ahmet Vefik Paşa Caddesi'ndeki iki katlı evde meydana geldi. Hurda toplayıp satan Süleyman Ü., bir otelde çalışan ve yaklaşık 6 aydır ayrı yaşadığı eşi Dilek Ü.'yü konuşmak için eve çağırdı. Süleyman Ü., boşanma davası açan Dilek Ü.'ye yeniden birlikte yaşama teklifinde bulundu. 12 ve 13 yaşında iki çocuk annesi Dilek Ü.'nün teklifi reddetmesi üzerine Süleyman Ü., evdeki pompalı tüfekle eşine bir kez ateş etti. Karnından vurulan Dilek Ü. ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri Dillek Ü.'yü ambulansla yakınlardaki özel hastaneye götürdü. Süleyman Ü. ise gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Dilek Ü.'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu kaydedildi. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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