(Görüntülü) Boşanmak isteyen eşini baltayla öldürdü (2)

CENAZESİ ADLİ TIP KURUMUNA GELDİ Dilek Zengin'in cenazesi otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Burada yapılacak işlemlerin ardından genç kadının cenazesi yarın sabah yakınları tarafından teslim alınarak memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Yeşilova Köyü'nde defnedilecek. Dilek Zengin'in dayısı Süleyman Çınar, Adli Tıp Kurumu önünde yaptığı açıklamada "İş yerindeydim. Duyunca hastaneye geldim ve durumu öğrendim. Bilmiyorum ne diyeyim. Gereken neyse yapılmalı ben başka ne diyeyim" diye konuştu.