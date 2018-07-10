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(Görüntülü) Boşanmak isteyen eşine otomobiliyle çarpan sanık, ağır cezada yargılanacak

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde boşanmak üzere olduğu eşi Yasemin Ö.'ye (35) adliye önünde otomobiliyle çarparak yaralayan Ayhan Ö.'nün yargılanmasına başlandı. Dava, asliye ceza mahkemesinden ağır ceza mahkemesine alındı. Olay, 8...

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde boşanmak üzere olduğu eşi Yasemin Ö.'ye (35) adliye önünde otomobiliyle çarparak yaralayan Ayhan Ö.'nün yargılanmasına başlandı. Dava, asliye ceza mahkemesinden ağır ceza mahkemesine alındı.

Olay, 8 Haziran'da Ereğli Adliyesi önünde meydana geldi. İddiaya göre, Ayhan Ö., boşanma davaları devam eden eşi Yasemin Ö. ile adliyede buluşarak hafta sonu için çocuğunu aldı. Ayhan Ö., adliye çıkışında otomobiliyle eşine çarparak yaraladıktan sonra kaçtı. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yasemin Ö., tedavisinin ardından taburcu oldu. Gözaltına alınan Ayhan Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayhan Ö., hakkında 'kasten yaralama' suçundan dava açıldı.

Ereğli Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülmeye başlanan davanın ilk duruşmasına, tutuksuz sanık Ayhan Ö., boşanma davaları süren eşi Yasemin Ö. ve avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, toplanan delilleri gerekçe göstererek 'adam öldürmeye teşebbüs' suçlarının oluşabileceğine kanaat getirerek, dosyayı Zonguldak Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Ayhan Ö.'nün yargılanmasına ağır ceza mahkemesinde devam edilecek.

KADIN PLATFORMUNDAN TEPKİ

Zonguldak Ereğli Kadın Platformu da adliye önünde açıklamada bulundu. Platform sözcüsü avukat Mine Yılmaz davanın takipçisi olacaklarını belirterek, şöyle dedi:

"Adaletin sağlanması için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması için daha kaç kadın ölmeli, kaç kadın işkence görmeli, kaç kadın tacize, tecavüze uğramalı? Buradan kadınlar olarak bir kez daha haykırıyoruz. Artık yeter. Öldürülmek istemiyoruz. Hükümet bu katliamları durdurmak için daha ne bekliyor? Kağıt üstünde kalması muhtemel yasalar değil, acil önlemler istiyoruz. Biz kadınların talepleri oldukça açık ve nettir. Öldürülmeden önce ve gerçek koruma istiyoruz. Şiddet görmek kadının tarihsel kaderi değildir. Bir kadının daha gözümüzün önünde katledilmesine izin vermeyeceğiz. Adaletin yerini bulacağı güne kadar, Ereğli Kadın Platformu olarak davanın takipçisi olmaya devam edeceğiz."
 

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