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(Görüntülü) Boşanma davası süren eşine otomobiliyle çarpıp kaçtı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, Ayhan Ö. (35) adliye çıkışında boşanmak üzere olduğu eşi Yasemin Ö.'ye (35) çarparak kaçtı. Kaza, saat 17.30 sıralarında Süleymanlar Mahallesi'nde bulunan Ereğli Adliyesi önünde meydana geldi. İddiaya...

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, Ayhan Ö. (35) adliye çıkışında boşanmak üzere olduğu eşi Yasemin Ö.'ye (35) çarparak kaçtı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Süleymanlar Mahallesi'nde bulunan Ereğli Adliyesi önünde meydana geldi. İddiaya göre Ayhan Ö., boşanma davaları devam eden eşi Yasemin Ö. ile adliyede buluşarak hafta sonu için çocuğunu aldı. Ayhan Ö., adliye çıkışında otomobiliyle eşine çarparak yaraladıktan sonra kaçtı. Yasemin Ö.’nün yardımına koşan çevredekiler sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekibinin ilk müdahalede bulunduğu sırada çevredekiler, otomobil sürücüsünün genç kadına bilerek çarptığını iddia etti. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç kadın tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, Ayhan Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı.
 

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