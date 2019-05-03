(Görüntülü) Boşandığı eşini döven kocayı bıçaklayan komşu adliyede

BURSA'da çocuğunu görmek için evine gittiği eski eşi Halime T.'yi döven İhsan K.'yi bıçaklayarak yaralayan komşu Ali D., adliyeye sevk edildi. Olay, gece yarısı Osmangazi İlçesi Dikkaldırım Mahallesi'nde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen İhsan K. çocuklarını görmek için eski eşi Halime T.'nin evine geldi. Ancak genç kadın çocukları babalarına göstermedi. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. İhsan K. eski eşini dövmeye başladı. Sesler üzerine uyanan mahalleli, ellerine aldıkları sopa ve bıçaklar ile sokağa koştu. Mahalle halkı eski eşini döverken gördükleri İhsan K.'ya saldırdı. Saldırıya yumrukla karşılık vermek isteyen İhsan K., eski komşularından Ali D.'nin burnunu kırdı. Kanlar içinde kalan Ali D. de yanında taşıdığı bıçak ile İhsan K.'yı belinden bıçakladı. İhsan K. ve Ali D., ambulansla Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıdı. Ali D., tedavisinin ardından gözaltına alındı. Polisteki ifadesinde, "İhsan ile Halime bir süre önce boşanmıştı. İhsan geceleri alkol alıp, evi basıyordu. Bağrışma sesine uyandım, camdan baktığımda Halime'ye saldırıyordu. Ayırmak için gittim, 'bir daha gelip rahatsız etmemesini' söyledim. Alkollü olduğu için önce hakaret etti ardından burnuma kafa attı. Ben de yanımda bulunan bıçakla kendimi savundum, bıçakladım. Eşim, çocuklarım bu adamı görünce korkuyor" diyen Ali D., adliyeye sevk edildi.