Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, () - BİTLİS'te alt yapı çalışmaları sırasında kanalizasyon borusu patladı. Belediye ekipleri, patlayan boruları onararak, mahalleye pis koku yayan kanalizasyon suyunu kesti. Merkezde bulunan Şemsi Bitlis Mahallesi'nde yüklenici firma tarafından yapılan alt yapı çalışmaları sırasında, iş makinesi kanalizasyon borusunu patlattı. Caddelerden akan kanalizasyon suyu çevredeki işyerlerine doldu. Olay yerine gelen belediye ekipleri, patlayan boruları onararak mahalleye pis koku yayan kanalizasyon suyunu kesti. Olaya tepki gösteren bazı vatandaşlar da olayı cep telefonlarına kaydetti. Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, işyerleri zarar görenlerin zararlarının karşılanacağını söyledi.
(Görüntülü) Boru patladı, iş yerleri kanalizasyon suyuyla doldu
Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, () - BİTLİS'te alt yapı çalışmaları sırasında kanalizasyon borusu patladı. Belediye ekipleri, patlayan boruları onararak, mahalleye pis koku yayan kanalizasyon suyunu kesti. Merkezde bulunan Şemsi Bitlis Mahallesi'nde...
03 Mayıs 2019 Cuma 13:17
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.