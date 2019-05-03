Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Trump'ın Fed adayı Moore süreçten çekildi
Trump'ın Fed adayı Moore süreçten...
Yapı Kredi'den Türkiye ekonomisine 322.4 milyar TL kaynak
Yapı Kredi'den Türkiye ekonomisine 322.4...
Fed faizi değiştirmedi, enflasyondaki düşüşe dikkat çekti
Fed faizi değiştirmedi, enflasyondaki düşüşe...
Bahçeli'den Cumhur İttifakı açıklaması
Bahçeli'den Cumhur ittifakı açıklaması

(Görüntülü) Boru patladı, iş yerleri kanalizasyon suyuyla doldu

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, () - BİTLİS'te alt yapı çalışmaları sırasında kanalizasyon borusu patladı. Belediye ekipleri, patlayan boruları onararak, mahalleye pis koku yayan kanalizasyon suyunu kesti. Merkezde bulunan Şemsi Bitlis Mahallesi'nde...

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, () - BİTLİS'te alt yapı çalışmaları sırasında kanalizasyon borusu patladı. Belediye ekipleri, patlayan boruları onararak, mahalleye pis koku yayan kanalizasyon suyunu kesti. Merkezde bulunan Şemsi Bitlis Mahallesi'nde yüklenici firma tarafından yapılan alt yapı çalışmaları sırasında, iş makinesi kanalizasyon borusunu patlattı. Caddelerden akan kanalizasyon suyu çevredeki işyerlerine doldu. Olay yerine gelen belediye ekipleri, patlayan boruları onararak mahalleye pis koku yayan kanalizasyon suyunu kesti. Olaya tepki gösteren bazı vatandaşlar da olayı cep telefonlarına kaydetti. Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, işyerleri zarar görenlerin zararlarının karşılanacağını söyledi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328