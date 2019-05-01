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(Görüntülü) Bornova'da taklit ürün depolarına baskın

Mehmet CANDAN/İZMİR, ()- İZMİR'in Bornova ilçesinde, iki depoya yapılan baskında farklı firmalara ait taklit marka ve logolu 66 bin 821 adet temizlik maddesi ve kişisel bakım ürünü ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. İl...

Mehmet CANDAN/İZMİR, ()- İZMİR'in Bornova ilçesinde, iki depoya yapılan baskında farklı firmalara ait taklit marka ve logolu 66 bin 821 adet temizlik maddesi ve kişisel bakım ürünü ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü Fikri Mülkiyet Suçları Büro Amirliği ekipleri, Bornova'daki bazı depolarda taklit ürünlerin bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takip sonucunda belirlenen iki depoya baskın düzenlendi. İlk depoda yapılan aramada farklı firmalara ait taklit marka ve logolu 3 bin 434 paket içerisinde 26 ton 315 kilogram deterjan ele geçirildi.

İkinci depoda ise ambalajlanmış şekilde temizlik maddesi ve kişisel bakım ürünlerinin bulunduğu 63 bin 387 adet ürün ile bin 450 metre taklit ambalaj rulosu ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet yetkilileri, vatandaşların sağlığı açısından tehlike oluştura taklit ürünlerin önlenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

 

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