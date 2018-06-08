Erol POLAT/DARICA(Kocaeli), ()KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, borçları nedeniyle bunalıma giren E.Z. 5 katlı binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Polisin ikna ettiği E.Z. aşağı indirildi. Öğle saatlerinde, Darıca Bağlarbaşı Mahallesi Satıgül Sokak'taki 5 katlı apartmanın çatısına çıkan E.Z.'yi görenler polise haber verdi. Olay yerine polis, 112 Acil ve itfaiye ekibi geldi. Polis, 2 çocuk babası E.Z. ile görüştü. İşsiz olduğunu ve borçları nedeniyle bunalıma girdiğini söyleyen E.Z. polisle yaptığı görüşmenin ardından aşağı indi. E.Z. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
(Görüntülü) Borçları nedeniyle bunalıma girince çatıya çıktı
Erol POLAT/DARICA(Kocaeli), ()KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, borçları nedeniyle bunalıma giren E.Z. 5 katlı binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Polisin ikna ettiği E.Z. aşağı indirildi. Öğle saatlerinde, Darıca...
08 Haziran 2018 Cuma 18:33
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