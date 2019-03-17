Murat KÜÇÜK BOLU,() Bolu'da, son 3 ayda yaşanan trafik kazaları mobese kameralarına yansıdı. Bolu Emniyet Emniyet Müdürlüğü'ne ait kentin çeşitli noktalarında bulunan hareketli ve sabit mobese kameralarına son 3 ayda farklı tarihlerde meydana gelen trafik kazaları yansıdı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan görüntülerde, kazaların, dikkatsizlik ve kural ihlalleri sonucu yaşandığı gözler önüne serildi. Görüntülerde, D-100 Karayolu Sanayi Kavşağı mevkiinde kırmızı ışık ihlali yapan bir midibüsün başka bir minibüse çarpması, D-100 Karayolu Dağkent ve Tugay Kavşakları mevkilerinde kırmızı ışıkta duran araçlara başka araçların çarpması sonucu meydana gelen kazalar, D-100 Karayolu Çaydurt mevkii ve Karaçayır Mahallesi'nde kavşağa kontrolsüz giren araçların çarpışması yer aldı.
(Görüntülü) Bolu'da kazalar Mobese kamerasında
Murat KÜÇÜK BOLU,() Bolu'da, son 3 ayda yaşanan trafik kazaları mobese kameralarına yansıdı. Bolu Emniyet Emniyet Müdürlüğü'ne ait kentin çeşitli noktalarında bulunan hareketli ve sabit mobese kameralarına son 3 ayda farklı tarihlerde...
17 Mart 2019 Pazar 14:57
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