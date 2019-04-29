(Görüntülü) Bolu'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 12 yaralı

BOLU'da, fabrika işçilerinin taşındığı midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 12 kişi yaralandı. Kaza, saat 09.00 sıralarında, Bolu- Mudurnu yolundaki beyaz et fabrikası önünde meydana geldi. Sabah mesaiye giden işçileri taşıyan Bedrettin Canım yönetimindeki 14 S 0109 plakalı midibüs, fabrikaya dönüş sırasında, Bolu yönüne giden Onur Yerlikaya'nın kullandığı 14 KM 890 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın ardından fabrikadaki işçiler, arkadaşlarının yardımına koşarken, bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü Yerlikaya, itfaiye ekibince kurtarıldı. Kazada midibüste bulunan 11 işçi, hafif yaralandı. İşçiler, sağlık görevlilerince ambulanslarla tedavileri için hastanelere götürüldü. Kaza sırasında panik yaşayan işçileri, mesai arkadaşları teskin etmeye çalıştı. Midibüs sürücüsü Bedrettin Canım, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.