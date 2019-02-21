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(Görüntülü) Bolu'da, intiharı polis önledi

BOLU’da, ailevi sorunları nedeniyle 6 katlı inşaat halindeki binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan Mustafa S.(37), polisin müdahalesi ile kurtarıldı. Çatıda yere yatırılan Mustafa S.’yi polis memuru sarılıp sırtını...

BOLU’da, ailevi sorunları nedeniyle 6 katlı inşaat halindeki binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan Mustafa S.(37), polisin müdahalesi ile kurtarıldı. Çatıda yere yatırılan Mustafa S.’yi polis memuru sarılıp sırtını sıvazlayarak teselli etti.

Olay, saat 17.00 sıralarında Paşaköy Mahallesi D-100 yolu kenarındaki 6 katlı inşaat halindeki binada meydana geldi. 2 çocuk babası Mustafa S. iddiaya göre hakkında uzaklaştırma kararı çıkartıp boşanacağını söyleyen eşi ile tartıştıktan sonra alkol alıp 6 katlı inşaat halindeki binanın çatısına çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, Mustafa S.’nin atlama ihtimaline karşın binanın altına branda gererken, çevrede güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, binanın etrafındaki meraklı kalabalığı uzaklaştırdı. Bu sırada 5 polis çatıya çıktı. Polisler çatıya oturup Mustafa S. ile sohbet ederek, intihardan vazgeçirmeye çalıştı. Yaklaşık 1 saatlik uğraş sonucu polis memurunun hamlesi ile Mustafa S. yakalanarak etkisiz hale getirildi. Polis memuru yere yatırdığı Mustafa S.’ye sarılıp sırtını sıvazlayarak teselli etti. Mustafa S. daha sonra güçlükle hareket edilen çatıdan indirilerek ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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