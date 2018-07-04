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(Görüntülü) Bolu'da haklarında yakalama kararı olan 3 kişi tutuklandı

BOLU'da, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 2'si kadın 7 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı. Bolu Emniyet Müdürlüğü...

BOLU'da, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 2'si kadın 7 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık, cinsel istismar, yaralama, silah kanununa muhalefet, hakaret ve yalancı şahitlik suçlarından yakalama kararı bulunan 7 şüphelinin evlerine sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakim karşısına çıkan şüphelilerden hırsızlık suçundan 22 yıl cezası olan M.B., cinsel istismar suçundan 3 yıl 4 ay cezası olan H.T. ve silah kanununa muhalefet suçundan 4 ay hapis cezası bulunan N.T. tutuklandı. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

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