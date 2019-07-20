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(Görüntülü) Boğulma tehlikesi geçiren 3 çocuk kurtarıldı, 1 çocuk kayboldu

Ergün AYAZ-Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli),() - KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, serinlemek için girdikleri denizde çırpınan Suriye uyruklu 4 çocuktan 3'ü kurtarılırken, 1'i kayboldu. Deniz polisi ve itfaiye, denizde kaybolan çocuğu bulmak için...

Ergün AYAZ-Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli),() - KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, serinlemek için girdikleri denizde çırpınan Suriye uyruklu 4 çocuktan 3'ü kurtarılırken, 1'i kayboldu. Deniz polisi ve itfaiye, denizde kaybolan çocuğu bulmak için çalışma başlattı.

Olay, öğle saatlerinde Tütünçiftlik kumsalında meydana geldi. Suriye uyruklu oldukları öğrenilen Şamil El Hüseyin (13), Ömer El Ali (15), Abdülhalik El Ali (9) ve ismi öğrenilemeyen 1 çocuk serinlemek için denize girdi. Çocukların suda çırpındığını gören Erol Değer hemen denize atlayarak 3 çocuğu vatandaşların da yardımıyla çıkardı. Çevredekiler 112'yi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler denizden çıkarılan çocukları tedavi altına aldı. Denizde bulunamayan Abdülhalik El Ali için de deniz polisi ile itfaiye ekipleri su yüzeyinde arama başlattı. Dalgıç ekipleri de olay yerine sevk edildi. 3 çocuğu kurtardığını söyleyen Erol Değer, "Çırpınan çocukları görünce hemen denize atladım. 3 çocuğu kurtarırken, 1 çocuk kayboldu. Çok üzüldüm" dedi. Denizde kaybolan çocuğun bulunması için çalışmalar sürüyor.

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