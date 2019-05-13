(Görüntülü) Boğulan çocukların sınıflarında yas (2)

O GÖLETİN KIYISINDA TOPRAĞA VERİLDİLER



Kahramanmaraş'ta, içinde bulundukları traktörün baraj göletine girmesi sonucu boğulan Ceylin Bolat (10) ile ağabeyi Vahap Nevfel Bolat (13) ve Alperen Özden'in cenazeleri, otopsi sonrası yakınlarınca alınıp, Göksun'un Gücüksu Mahallesi'ne getirildi. İlk olarak evlerinin önüne götürülen çocukların cenazeleri, helallik alınmasının ardından boğuldukları göletin kenarındaki mahalle mezarlığına getirildi. Burada düzenlenen cenaze törenine; Göksun Kaymakamı Ejder Demir, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, çocukların aileleri ile çok sayıda katıldı. Törende, Ceylin ve Vahap Nevfel'in babası Ahmet Bolat ile Alperen Özden'in babası Şamil Özden, ayakta güçlükle durabildi.



Sırasıyla çocukların cenaze namazını kıldıran imam, daha sonra "Prosedür gereği" diyerek, helallik istedi. Helallik alınmasının ardından Ceylin Bolat, Vahap Nevfel Bolat ve Alperen Özden'in cenazeleri yan yana toprağa verildi.

