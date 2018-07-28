(Görüntülü) Boğaz'da gemi arızası-2

Özgür EREN-İSTANBUL,()



İSTANBUL Boğazı'ndan Karadeniz'e açılan gemi arızalanınca İstanbul Boğazı kapatıldı. Kıyı Emniyeti'ne bağlı ekipler arızalanan tankere müdahale ederek Riva açıklarına çekti. Kapatılan boğaz trafiği de açıldı.



Yunanistan bandıralı Nissos Therassıa isimli 252 metre uzunluğundaki tanker gemisi İstanbul Boğazı'nda arızalandı. Karadeniz'e açılan gemi arızalanınca İstanbul Boğaz'ı gemi trafiğine kapatıldı. Kıyı emniyetine bağlı römorkorlar olay yerine yönlendirilerek arızalanan gemiye müdahale etti. Gemi, römorkorlar tarafından Riva açıklarına çekildi. Gemi burada demirlerken İstanbul Boğazı da yeniden gemi trafiğine açıldı.