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(Görüntülü) Bodrum'da zehirlenen 2 köpekten 1'i telef oldu

BODRUM, (Muğla), ()- MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki Türbe Mezarlığı'nda birer gün arayla zehirlenmiş halde bulunarak veterinere götürülen 2 köpekten 1'i telef oldu. Diğer köpeğin tedavisinin sürdüğü bildirildi. Cevat Şakir Mahallesi'ndeki...

BODRUM, (Muğla), ()- MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki Türbe Mezarlığı'nda birer gün arayla zehirlenmiş halde bulunarak veterinere götürülen 2 köpekten 1'i telef oldu. Diğer köpeğin tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Cevat Şakir Mahallesi'ndeki Türbe Mezarlığı'nda, dün öğle saatlerinde, vatandaşlar tarafından acı içinde kıvranan ve ağzından köpükler gelen bir sokak köpeği bulundu. Veterinere götürülen köpeğin zehirlendiği belirlenip, tedaviye alındı. Bugün aynı mezarlıkta benzer şekilde bir sokak köpeği daha bulunarak, veterinere götürüldü. Ancak tedaviye alınan bu köpek veterinerin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, telef oldu. Diğer köpeğin tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Mahalle sakinleri, polis ve belediye yetkililerince köpekleri zehirleyen kişi veya kişilerin tespit edilip, hakettikleri cezayı almaları için mezarlığın güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesini istedi.

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