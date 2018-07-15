BODRUM (Muğla), () - BODRUM'un Ortakent Mahallesi'ndeki Kargı Koyu mevkisinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle hızla yayılırken, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
(Görüntülü) Bodrum'da yangın (1)
BODRUM (Muğla), () - BODRUM'un Ortakent Mahallesi'ndeki Kargı Koyu mevkisinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle hızla yayılırken, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
15 Temmuz 2018 Pazar 17:10
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