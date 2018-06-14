(Görüntülü) Bodrum'da uyuşturucu operasyonu
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda, bir miktar esrar ve saksılara ekili hintkeneviri ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, dün akşam saatlerinde Cevat Şakir Mahallesi'nde...
14 Haziran 2018 Perşembe 09:17
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda, bir miktar esrar ve saksılara ekili hintkeneviri ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, dün akşam saatlerinde Cevat Şakir Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda saksılara ekili hintkeneviri ele geçirirken, narkotik köpeği Molly de çeşitli yerlerde saklanan satışa hazır haldeki esrarı buldu. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.