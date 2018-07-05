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(Görüntülü) Bodrum'da otluk ve makilik alanda korkutan yangın

BODRUM'da, makilik ve otluk alanda yangın çıktı. Yerleşim yerlerine doğru ilerleyen yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Çevrede ev ve yazlıkları bulunanlar, çalışmaları korku dolu gözlerle izledi. Bugün saat 14.40'da, Ortakent-Yalıkavak...

BODRUM'da, makilik ve otluk alanda yangın çıktı. Yerleşim yerlerine doğru ilerleyen yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Çevrede ev ve yazlıkları bulunanlar, çalışmaları korku dolu gözlerle izledi.

Bugün saat 14.40'da, Ortakent-Yalıkavak Karayolu kenarındaki otluk ve makilik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yerleşim yerlerine doğru ilerleyen alevler, korkuttu.

Yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 söndürme uçağı, 3 helikopter, 28 arazöz ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Çevre sakinleri de evlerinin bahçesindeki hortumlarla su sıkarak söndürme çalışmalarına destek verdi. Çevre sakinlerinin, yangın bölgesi yakınındaki sahipsiz köpekleri de kucaklayıp, alevlerden uzaklaştıkları görüldü.

İzmir ve Denizli Orman Bölge Müdürlükleri'nden de söndürme çalışmaları için hava desteği istendiği bildirildi.

Yangının ilk belirlemelere göre 20 hektarlık alanda etkili olduğu öğrenildi. Söndürme çalışmaları havadan ve karadan hummalı bir şekilde sürüyor.

Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik, "Alevler rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Şu an yeteri kadar arazöz ve orman ekibimiz var. Yangını, bir an önce kontrol altına alabilmek için çalışıyoruz" dedi.

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