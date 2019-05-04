(Görüntülü) Bodrum'da lastik botta 5 kaçak göçmen yakalandı

Devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik ekipleri, dün saat 22.00 sıralarında, Bodrum açıklarında lastik botla ilerleyen bir grup kaçak göçmeni fark etti. Durdurulan lastik bottaki Mısır ve Afganistan uyruklu 5 kaçak göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik botuna alınan kaçak göçmenler, kıyıya getirildi. Kaçaklar, yasal işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik ekipleri, dün saat 22.00 sıralarında, Bodrum açıklarında lastik botla ilerleyen bir grup kaçak göçmeni fark etti. Durdurulan lastik bottaki Mısır ve Afganistan uyruklu 5 kaçak göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik botuna alınan kaçak göçmenler, kıyıya getirildi. Kaçaklar, yasal işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.