Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Pentagon: Rusya Savunma Bakanlığı ile görüşmeye açığız
Pentagon: Rusya Savunma Bakanlığı ile...
Suşehri'nde 300 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu
Suşehri'nde 300 kişi, zehirlenme şüphesiyle...
AK Partili Turan'ın telefonunu 'bedelli' kilitledi
AK Partili Turan'ın telefonunu 'bedelli'...
Oktar'ın 13 saattir ifadesi alınıyor
Oktar'ın 13 saattir ifadesi alınıyor

(Görüntülü) Bodrum'da korkutan yangın

MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki makilik alanda çıkan yangın şiddetli rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Yazlık sitelerin bulunduğu bölgeye de sıçrayan alevler bahçe mobilyalarını yakarken, evlerini korumak isteyen vatandaşlar ise alevlere...

MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki makilik alanda çıkan yangın şiddetli rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Yazlık sitelerin bulunduğu bölgeye de sıçrayan alevler bahçe mobilyalarını yakarken, evlerini korumak isteyen vatandaşlar ise alevlere bahçe hortumu ve kovalarla müdahale etti. Yangında 5 hektarlık makilik alan zarar görürken, alevlere müdahale etmek isteyen 2 kişi de hafif şekilde yaralandı.

Yangın, saat 18.30 sıralarında Bitez Mahallesi Damarası mevkiindeki makilik alanda çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, şiddetli rüzgarın da etkisiyle hızla yayılarak önce tarım arazilerine ardından otel ve yazlık sitelerin bulunduğu bölgeye sıçradı. Alevler bazı sitelerin bahçelerine de sıçrayarak bahçe mobilyalarını yakarken, vatandaşlar hortum ve kovalarla alevlere müdahale etmeye çalıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Polis çevrede güvenlik önlemi alarak vatandaşları yangın bölgesinden uzaklaştırdı. Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından yangın söndürülürken, bahçesine sıçrayan alevlere müdahale etmek isteyen 2 kişi de hafif şekilde yaralandı. Yangında 5 hektarlık makilik alan zarar gördü.

Ankara'dan tatil için yazlık evine gelen Emekli Diş Doktoru Salim Dündar (64), "Son günlerde Bodrum'da çıkan yangınların büyük bir bölümü yol kenarından ve ihmalden kaynaklanıyor. Yeter artık, insanlar bu kadar sorumsuz olmamalı. Bu kadar insana korku yaratanlar bulunursa tabi mutlaka caydırıcı cezalar verilmeli. Bölgede rüzgar çok olduğu için ekiplerin müdahalesi de çok zor oluyor. Bodrum trafiğinde ise ekiplerin olay yerine gelmesi zaman alıyor" dedi. 

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan soruşturma sürüyor. 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325