(Görüntülü) Bodrum'da korkutan yangın

MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki makilik alanda çıkan yangın şiddetli rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Yazlık sitelerin bulunduğu bölgeye de sıçrayan alevler bahçe mobilyalarını yakarken, evlerini korumak isteyen vatandaşlar ise alevlere bahçe hortumu ve kovalarla müdahale etti. Yangında 5 hektarlık makilik alan zarar görürken, alevlere müdahale etmek isteyen 2 kişi de hafif şekilde yaralandı.



Yangın, saat 18.30 sıralarında Bitez Mahallesi Damarası mevkiindeki makilik alanda çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, şiddetli rüzgarın da etkisiyle hızla yayılarak önce tarım arazilerine ardından otel ve yazlık sitelerin bulunduğu bölgeye sıçradı. Alevler bazı sitelerin bahçelerine de sıçrayarak bahçe mobilyalarını yakarken, vatandaşlar hortum ve kovalarla alevlere müdahale etmeye çalıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Polis çevrede güvenlik önlemi alarak vatandaşları yangın bölgesinden uzaklaştırdı. Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından yangın söndürülürken, bahçesine sıçrayan alevlere müdahale etmek isteyen 2 kişi de hafif şekilde yaralandı. Yangında 5 hektarlık makilik alan zarar gördü.



Ankara'dan tatil için yazlık evine gelen Emekli Diş Doktoru Salim Dündar (64), "Son günlerde Bodrum'da çıkan yangınların büyük bir bölümü yol kenarından ve ihmalden kaynaklanıyor. Yeter artık, insanlar bu kadar sorumsuz olmamalı. Bu kadar insana korku yaratanlar bulunursa tabi mutlaka caydırıcı cezalar verilmeli. Bölgede rüzgar çok olduğu için ekiplerin müdahalesi de çok zor oluyor. Bodrum trafiğinde ise ekiplerin olay yerine gelmesi zaman alıyor" dedi.



Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan soruşturma sürüyor.