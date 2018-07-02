Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
FLAŞ
Son dakika... 36 terörist etkisiz...
Kanada'dan ABD'ye vergi misillemesi
Kanada'dan ABD'ye vergi misillemesi
flaş... TSK'da operasyon... Ankara merkezli 18 ilde 68 gözaltı kararı
TSK'da operasyon... 68 gözaltı kararı
Erken ergenliğin arkasında obezite olabilir
Erken ergenliğin arkasında obezite olabilir

(Görüntülü) Bodrum'da 2 kişinin öldüğü saldırının şüphelileri adliyede

BODRUM'daki bir eğlence mekanında meydana gelen silahlı saldırıda Ali Ekber Sürensoy ve ses sanatçısı Hacer Tülü'nün öldürülüp, 4 kişinin de yaralandığı olaya karıştıkları belirlenerek gözaltına alınan 5 şüpheli, polisteki...

BODRUM'daki bir eğlence mekanında meydana gelen silahlı saldırıda Ali Ekber Sürensoy ve ses sanatçısı Hacer Tülü'nün öldürülüp, 4 kişinin de yaralandığı olaya karıştıkları belirlenerek gözaltına alınan 5 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Geçen 21 Haziran'da, saat 05.00 sıralarında, Ali Ekber Sürensoy gittiği ,Gümbet Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'ndeki bir eğlence mekanına girmek üzereyken silahlı saldırıya uğradı. Bodrum ve İstanbul'da eğlence mekanları bulunan Sürensoy hayatını kaybederken, açılan ateş sırasında vurulan şarkıcı Hacer Tülü de öldü. Olayda Servet Kolluoğlu, Cesur Altunsöz, Kaan Mutlugüleş ve Onur Sarı ise yaralandı. Hayatını kaybeden Sürensoy ve Tülü'nün cesetleri, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na, yaralılar ise hastaneye kaldırıldı. Otopsinin ardından, vurulduğunda üzerinden kardeşinin kimliği çıkan Sürensoy'un cenazesi memleketi Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, Tülü'nün cenazesi ise ailesinin yaşadığı İzmir'de toprağa verildi.

Saldırıya karıştığı öne sürülen ve olay yerinden kaçan S.Ç., K.Ç., H.A. ve T.O., Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sıkı takibi sonucu, olaydan 3 saat sonra, Manisa'nın Akhisar ilçesinde, içinde bulundukları otomobilde yakalandı. Bodrum'a getirilen şüphelilerin otomobilinde yapılan aramada 'zula' denilen gizli bölmede 4 tabanca ele geçirildi. Güvenlik kamerası ve MOBESE görüntülerini de incelemeye alan  Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bu dört şüpheliye yardımcı olduğu tespit edilen C.E.'yi de gözaltına aldı. Bodrum'a gelişlerinden, kaçışlarına kadar tüm hareketleri kamera kayıtları ile adım adım incelenen şüphelilerin organize olarak hareket ettikleri tespit edildi. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325