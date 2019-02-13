Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, () - BİTLİS'in Tatvan ilçesi kırsalında, jandarma ve polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda, terör örgütü PKK'ya ait, toprağa gömülü 200 kilo el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi. Patlayıcı, uzman ekiplerce imha edildi. İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri; PKK'lı teröristleri bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak ve barınakları imha etmek için Tatvan kırsalında 'Şehit Onbaşı Hamdi Aslan-11 Operasyonu' düzenledi. Operasyon kapsamında arama- tarama faaliyeti yürüten jandarma ve polis ekipleri, teröristlere ait, toprağa gömülü 200 kilo EYP ele geçirdi. Patlayıcı, jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi almasının ardından imha edildi.
(Görüntülü) Bitlis'te toprağa gömülü 200 kilo EYP ele geçirildi
Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, () - BİTLİS'in Tatvan ilçesi kırsalında, jandarma ve polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda, terör örgütü PKK'ya ait, toprağa gömülü 200 kilo el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi. Patlayıcı,...
13 Şubat 2019 Çarşamba 17:54
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