(Görüntülü) Bitlis'te 4 terörist öldürüldü, 1'i sağ ele geçirildi

BİTLİS'te Sehi Ormanları bölgesinde tespit edilen terörist gruba yönelik hava harekatı düzenlendi. Operasyonda, PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi, 1'i ise sağ ele geçirildi. Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sehi ormanları bölgesinde bugün sabah saatlerinde bir grup PKK'lı terörist tespit etti. Bunun üzerine bölgeye hava harekatı düzenledi. Harekatın ardından bölgede yapılan arazi arama tarama faaliyetlerinde 4 teröristin cesedine ulaşıldı, 1 terörist ise sağ ele geçirildi. Bölgede operasyonların aralıksız sürdüğü bildirildi.