Orhan AŞAN/VAN, () - VAN'da, yol kontrolünde sürücüsü durdurulan TIR'ın dorsesindeki bisikletlerin gövdelerine gizlenen 4 kilo 680 gram eroin ele geçirildi. Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Van- Erciş yolunda denetim yaptı. Yol kontrolünde, şüphe üzerine TIR sürücüsü durduruldu. Araçta, narkotik köpeği 'Mamba' ile detaylı arama yapıldı. TIR'ın dorsesinde yüklü 6 bisikletin gövdelerine gizlenen 4 kilo 680 gram eroin ele geçirildi. Sürücü O.T. ise gözaltına alındı.
(Görüntülü) Bisikletlerin gövdelerinden 4 kilo eroin çıktı
Orhan AŞAN/VAN, () - VAN'da, yol kontrolünde sürücüsü durdurulan TIR'ın dorsesindeki bisikletlerin gövdelerine gizlenen 4 kilo 680 gram eroin ele geçirildi. Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü...
29 Nisan 2019 Pazartesi 10:49
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