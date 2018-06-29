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(Görüntülü) Bisiklet hırsızları kamerada

KONYA'da 3 kişinin, apartmanın bahçesinde kilitli bulunan bisikleti çalma anları, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olay, 23 Haziran günü saat 04.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi'nde meydana geldi....

KONYA'da 3 kişinin, apartmanın bahçesinde kilitli bulunan bisikleti çalma anları, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay, 23 Haziran günü saat 04.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmed Halid Ş. kendisine ait bisikleti apartman girişindeki demir parmaklıklara kilitledikten sonra evine çıktı. Sabaha karşı apartmanın bahçesine gelen 3 kişi etrafı gözeltedikten sonra  bisikletin yanına yaklaştı. Şüphelilerden biri bisikletin kilidini elindeki demirle kırdı. Şüpheliler 1,5 dakika süren işlemin ardından bisikleti de alarak hızla olay yerinden uzaklaştı. Bu anlar ise apartmanın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Polis, şüphelilerin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

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