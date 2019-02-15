(Görüntülü) Birlikte yaşadığı kadını rehin aldı, bir polisi şehit etti (1)
UŞAK'ta birlikte yaşadığı kadını rehin alan şüpheli, olay yerine sevk edilen polislere ateş açtı. Olayda 1 polis memuru şehit olurken, şüpheli vurularak etkisiz hale getirildi. Uşak'ta bir kişi, bugün sabah saatlerinde birlikte yaşadığı...
15 Şubat 2019 Cuma 10:05
UŞAK'ta birlikte yaşadığı kadını rehin alan şüpheli, olay yerine sevk edilen polislere ateş açtı. Olayda 1 polis memuru şehit olurken, şüpheli vurularak etkisiz hale getirildi. Uşak'ta bir kişi, bugün sabah saatlerinde birlikte yaşadığı kadını rehin aldı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ancak şüpheli, gelen polislere ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunla göğsünden vurulan polis memuru, olay yerinde şehit oldu. Polislerin de karşılık verdiği şüpheli, vurularak yaşamını yitirdi.
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