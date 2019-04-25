(Görüntülü) Bir yıl önce kendisini yaralayanı, tabancayla vurdu

KARAMAN'da besicilik yapan Mustafa U., (37), aralarındaki husumet nedeniyle 1 yıl önce kendisini bacakları ve karnından tüfekle yaralayan Ali İnan'ı (44), tabancayla vücudunun aynı yerlerinden vurdu. Yaralanan İnan hastaneye kaldırıldı, Mustafa U. gözaltına alındı. Olay, bugün saat 10.00 sıralarında Kirişçi Mahallesi 2'nci Sokak'ta meydana geldi. Besici Mustafa U., 1 yıl önce iddiaya göre, aralarında husumet bulunan Ali İnan tarafından tüfekle açılan ateş sonucu bacakları ve karnından yaralandı. Mustafa U. tedavisinin ardından taburcu edildi. Olaydan sonra tutuklanan İnan ise yaklaşık 3 ay cezaevinde kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Halen karaciğerinde tüfekten çıkan saçmaların bulunduğu belirtilen Mustafa U., bugün sokakta Ali İnan ile karşılaştı. Mustafa U., üzerindeki tabancayla İnan'a 4 el ateş etti. AYNI YERLERDEN VURDU Vücuduna isabet eden 3 kurşunla yaralanan Ali İnan, kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri, bacakları ve karnından yaralanan İnan'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Bu sırada çevrede toplanan kalabalığın meraklı gözlerle sağlık görevlilerinin müdahalesini izlemesi dikkat çekti. Yaralı Ali İnan, çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mustafa U. da polis tarafından suç aleti tabancayla birlikte olay yerinde gözaltına alındı. Yaralının kaldırıldığı hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Mustafa U., gazetecilerin 'Niçin saldırdınız?' sorusuna ''Bana küfür etti, vurdum. Daha önce beni vurmuştu. Ceza almadı'' karşılığını verdi. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.