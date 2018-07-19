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(Görüntülü) Bir koluyla motosiklet sürdü, diğeriyle çocuk taşıdı

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), () - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde bir koluyla motosikleti kontrol etmeye çalışırken, diğer koluyla kucakladığı çocuğu taşıyan sürücünün yoğun trafikteki ilerleyişi şaşırttı. Alanya'nın en işlek...

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), () - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde bir koluyla motosikleti kontrol etmeye çalışırken, diğer koluyla kucakladığı çocuğu taşıyan sürücünün yoğun trafikteki ilerleyişi şaşırttı. Alanya'nın en işlek caddelerinden Keykubat Bulvarı D-400 karayolu üzerinde bir motosiklet sürücüsünün ilerleyişi 'pes' dedirtti. Motosikletiyle seyreden kimliği belirsiz sürücünün sağ koluyla motosikleti kontrol etmeye çalışırken, sol koluyla tutup kucakladığı küçük yaştaki bir çocuğu taşıdığı görüldü. Ne kendisi ne de çocuğun başında kask bulunmayan sürücünün tehlikeli ilerleyişi bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Şehir içindeki yoğun trafiğin arasında tehlikeye aldırış etmeden giden sürücü bir süre sonra gözden kayboldu.

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