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(Görüntülü) Bir haftadır aranan kadın bulundu

BURDUR'da bir haftadır kayıp Ayşe Ot (59), arazide hayvan otlatan bir kadın tarafından evinden yaklaşık 600- 700 metre uzaklıkta bulundu. Bitkin haldeki Ayşe Ot, ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. Merkez Gökçebağ köyündeki...

BURDUR'da bir haftadır kayıp Ayşe Ot (59), arazide hayvan otlatan bir kadın tarafından evinden yaklaşık 600- 700 metre uzaklıkta bulundu. Bitkin haldeki Ayşe Ot, ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.

Merkez Gökçebağ köyündeki evinden 23 Temmuz gecesi ayrılan Ayşe Ot'tan bir daha haber alınamadı. Yakınlarının ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldı. AFAD İl Müdürlüğü, Burdur İl Jandarma Komutanlığı, Afyonkarahisar AFAD köpekli arama timi, Antalya'dan jandarma sualtı arama kurtarma timi, Ankara'dan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ve köylülerin katılımıyla sürdürülen arama çalışmalarından bir sonuç alınamadı.

Arama çalışmaları devam ederken, bugün öğle saatlerinde arazide hayvanlarını otlatan Sunay Berber (60) adlı kadın, jandarmayı arayarak Ayşe Ot'u bulduğunu haber verdi. Olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Evinden yaklaşık 600- 700 metre uzaklıktaki Cevizli Deresi mevkiiinde dere yatağında bitkin halde bulunan Ayşe Ot'a ilk müdahaleyi jandarma ve sağlık ekipleri yaptı. Ayşe Ot, daha sonra ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ayşe Ot'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Ayşe Ot'un oğlu Barış Ot, "Annem çok şükür sağ salim bulundu. Arama çalışmalarına katılan jandarma, AFAD, JAK timi ve köylülerimize çok teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun" dedi.
 

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