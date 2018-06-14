(Görüntülü) Bingöl'deki yasa dışı bahis operasyonundan çarpıcı ayrıntılar

BİNGÖL merkezli olarak, 11 ilde, 6 Haziran günü başlatılan yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 90 şüpheliden 26'sı tutuklandı. Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, kentte bulunan şüphelilerin hesaplarında yıllık 45 milyon lira para girişi tespit edildiği belirtildi. Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı ise yurt dışına yapılan transfer miktarının 1 trilyon 2 milyar 759 milyon 389 bin 407 lira olduğunu ve elde edilen gelirden 134 milyon 314 bin 717 lirasının FETÖ/PDY elebaşının talimatı sonrası ilgili bankaya yatırılarak silahlı terör örgütüne finansal destek sağlandığını açıkladı. Bingöl'de, 6 Haziran günü başlatılan ve 11 ili kapsayan yasa dışı bahis operasyonuna ilişkin çarpıcı ayrıntılar ortaya çıktı. Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada; Bingöl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği görevlilerince, 'çıkar amaçlı organize suç örgütü kurmak ve yönetmek', 'örgüte üye olmak', 'örgüte yardım etmek', 'örgüt faaliyeti kapsamında yasa dışı bahis oynatmak ve oynanmasına yer ve imkan sağlamak', 'para nakline aracılık etmek', 'suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklamak', 'nitelikli yağma' ve 'suç üstlenmesi için tehdit' suçları ile ilgili olarak 7 aydan bu yana teknik takip ve suç gelirlerinin araştırılması çalışmaları yapıldığı belirtildi. Açıklamada şu bilgilere yer verildi: "Araştırmalar sonucunda, çıkar amaçlı örgütün kişi veya kişilerden alacaklarını tehdit ederek talep ettikleri, alamadıkları kişilere baskı, cebir, şiddet, tehdit kullandıkları, borçlarını ödeyemeyecek durumda olan kişilere senet imzalattıkları, bankalardan kredi çektirdikleri, ellerinde bulunan ev, iş yeri, tarla, bahçe, araç, ziynet altın gibi mallarını sattırarak alacaklarını tahsilat yoluna gittikleri, tüm bunlar nedeniyle intihara teşebbüs ve hatta yasa dışı bahis parası alacak vereceklerinden dolayı cinayet olaylarının işlendiği, kurulu bulunan aile düzenlerinin yıkılarak dağıldığı, faaliyetlerini sürdüren suç örgütü gruplarının ise gün geçtikçe kazançlarını artırarak suçtan elde ettikleri gelirle suç gelirinin kaynağını gizlemek, yasal sisteme dahil etmek amacıyla kendilerine veya yakınlarının üzerlerine taşınır veya taşınmaz mal edindikleri, yine bahis paralarının gönderilerek suç geliri kaynağından uzaklaştırıp, yasal sisteme dahil ederek yurt dışına çıkarttırılması için çok sayıda paravan şirketler kurdurdukları ve bankalardan hesaplar açtırdıkları tespit edilmiştir." YILLIK 45 MİLYON LİRA PARA GİRİŞİ Valilik; suç gelirleri ile mücadele kapsamında, banka ve kurumlardan alınan verilerin incelemesi ve yapılan teknik takipte, Bingöl'de bulunan şüphelilerin hesaplarına yıllık 45 milyon lira para girişi tespit edildiğini belirtti. Açıklamada, şöyle denildi: "Şüpheli şahısların ve 15 şirketin tüm bankalarda bulanan tahmini değeri 2 milyon lira olan hesaplarına, yine şüphelilere ve akrabalarına ait suçtan elde edildiği değerlendirilen tahmini değeri 1 milyon 640 bin lira olan 27 motorlu kara aracına, tahmini değeri 2 milyon 845 bin lira olan taşınır mallarına el konulmuştur. Belirtilen olaylara karıştıkları tespit edilen toplam 127 şüpheli şahıs hakkında Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatlarıyla 6 Haziran 2018 günü saat 06.00'da Bingöl merkezli 15 ilde eş zamanlı olarak yapılan operasyonlar neticesinde; toplam 90 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, 37 şüpheli hakkında ise yakalama kararları çıkartılmıştır. Yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 6 av tüfeği, 39 av tüfeği fişeği, 79 tabanca fişeği, toplam 117 bilgisayar, 100 bin lira civarında nakit para, 2 bin 750 euro, 150 bin lira değerinde 3 senet, 230 bin lira değerinde 1 çek, 50 bin lira değerinde ziynet eşyası, 1 sigaramatik makinesi, 1 çarkıfelek makinesi elde edilmiştir. Yakalanan şüphelilerden 45'i, gerekli işlemler neticesi, Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda müdürlüğümüzden salıverilmişler. 45 şahıs mevcutlu olarak Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilmiş, 18 şüpheli şahıs hakkında adli kontrol kararı verilirken, 26 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir." BAŞSAVCILIK: 134 MİLYON LİRA FETÖ'NÜN BANKASINA YATIRILDI Operasyonla ilgili Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada ise belirtilen suçların dışında, yasa dışı bahis adı altında toplanan paraların FETÖ/PDY terör örgütüne gönderilerek, örgüte finans sağlama suçundan yaklaşık 6 ay süren teknik takipli soruşturma yürütüldüğü belirtildi. Başsavcılık açıklamasında, şunlar kaydedildi: "Yasa dışı bahis şirketleri ve aracı şirketlerin hesaplarından yurt dışına başta Malta ve KKTC olmak üzere birçok farklı ülkeye para transferi yapıldığı, şu ana kadar yapılan tespitte yurt dışına yapılan transfer miktarının 1 trilyon 2 milyar 759 milyon 389 bin 407 lira olduğu, Bingöl ilinde yıllık 45 milyon liralık yasa dışı bahis oynatıldığı, elde edilen bu gelirden 134 milyon 314 bin 717 lirasının FETÖ/PDY silahlı terör örgütü liderinin talimatı sonrası ilgili bankaya yatırılarak silahlı terör örgütüne finansal destek sağlandığının tespit edilmiştir."